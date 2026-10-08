Правильно подобранные ортопедические стельки помогают перераспределять нагрузку на стопу и уменьшать дискомфорт при ходьбе. Об этом сообщил материал URA.RU .

Ортопедические стельки делятся на готовые и индивидуальные (подбираются врачом). Главный критерий правильной стельки — отсутствие боли. Если появился дискомфорт, нужна консультация специалиста.

Готовые модели (от 1500 рублей) дешевле и подходят для профилактики. Индивидуальное изготовление (от 6800 рублей) оправдано при сильной деформации или разнице в стопах. Выбор зависит от диагноза: поддержка свода при плоскостопии, разгрузка пятки при болях.

Размер подбирают так, чтобы стелька лежала в обуви ровно, часто требуется обувь на 1–2 размера больше. Не стоит брать самую жесткую модель. Покупать изделия лучше в специализированных салонах, где часто доступна бесплатная диагностика стоп.