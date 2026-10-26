Ura.ru: гладить постельное белье необязательно, если оно правильно высушено

Глажка постельного белья не является обязательной процедурой с точки зрения гигиены, если белье правильно постирано и высушено. Об этом Ura.ru сообщили эксперты по домоводству и гигиене.

Стирка при температуре 60 градусов и выше уничтожает большинство бактерий и пылевых клещей, а сушка на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении снижает риск появления затхлого запаха, отметили они.

Горячий утюг действительно добавляет дезинфицирующий эффект, поэтому людям с аллергией или ослабленным иммунитетом иногда рекомендуют проглаживать белье, особенно нательное и постельное. Для здоровых людей это не необходимость.

Хлопок и лен после глажки становятся мягче и приятнее, но современные смесовые ткани и качественный хлопок при правильной сушке почти не образуют глубоких складок. Синтетика часто не требует утюга, а слишком горячий утюг может повредить волокна и снизить срок службы ткани.

Эксперты сходятся, что глажка постельного белья — вопрос личного комфорта и эстетики, а не строгой гигиенической нормы. Чтобы экономить силы, достаточно стирать при подходящей температуре, тщательно выполаскивать, сразу развешивать белье и складывать его, пока оно еще слегка влажное. Многие хозяйки отказываются от утюга, используя функцию «легкая глажка» в стиральной машине или выбирая ткани с добавлением полиэстера.