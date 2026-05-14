URA.RU: для успешного выращивания укропа его нужно сажать в почву, прогретую минимум до +10 градусов

В мае садоводы начинают массово сеять укроп. По данным Россельхозцентра, почва должна прогреться до +10…+15 градусов, а угроза заморозков — миновать. В средней полосе оптимально сажать в начале мая, на Урале и в Сибири — в конце месяца или начале июня, сообщил URA.RU .

Для ускорения прорастания семена замачивают в воде на 2–3 дня, обрабатывают водкой или прогревают в горячей воде. Сеют в бороздки глубиной 1–2 см, затем прореживают, оставляя 8–10 см между растениями. Полив — регулярный, рыхление — после каждого увлажнения.

Лунный календарь советует сажать укроп на растущую Луну. В мае 2026 года лучшие даты: 2, 11, 12, 19, 20, 28–30 числа. Не подходят для посева дни новолуния и полнолуния — 1, 15–17, 31 мая.