URA.RU: для сохранения вкуса продукты нужно замораживать при температуре от −18 градусов и ниже

Заморозка помогает сохранить продукты, но неправильная техника может привести к потере вкуса и витаминов, а также размножению опасных бактерий. Чтобы избежать распространенных ошибок, стоит учитывать несколько правил. О них рассказал сайт URA.RU .

Одна из главных ошибок — заморозка при температуре выше −18 градусов. При такой температуре бактерии могут замедлять рост, но не погибают. Поэтому важно установить температуру −18 градусов или ниже и проверять ее раз в месяц термометром. Кроме того, не следует загружать морозилку полностью — нужно оставлять 20–30% свободного пространства для циркуляции холодного воздуха.

Не менее важно правильно упаковывать продукты. Обычные полиэтиленовые пакеты и негерметичные контейнеры не защищают продукты от контакта с воздухом. Для сохранения вкуса и сочности пищи рекомендуется использовать вакуумные пакеты для мяса и рыбы, плотные пакеты с zip-застежкой, пищевую пленку плюс фольгу для защиты от окисления, контейнеры с герметичной крышкой для готовых блюд и жидкостей.

Сроки хранения продуктов в морозилке также имеют значение. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, мясо при −18 градусов может храниться от двух до девяти месяцев, рыба — три–шесть месяцев, овощи — 12 месяцев, фрукты — 8–12 месяцев, хлеб — один месяц. При хранении продуктов в замороженном виде дольше года витамины разрушаются на 50–70%, вкус ухудшается и вырастает риск окисления. Для сохранения вкуса, сочности и витаминов продукты нужно размораживать в холодильнике.