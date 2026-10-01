Ura.ru: для очистки фартука из металла нельзя применять металлическую мочалку, хлор и порошки

Способы очистки кухонного фартука зависят от материала, из которого он сделан. Об этом Ura.ru сообщили в материале, где перечислены подходящие средства для разных покрытий.

Для глазурованной плитки используйте теплую воду с нейтральным средством или мягкий обезжириватель. Швы чистите мягкой щеткой, не повреждая затирку. Запрещены металлические мочалки, порошки, воск и кислоты. Жирные пятна можно удалить кашицей из соды (нанести на 10–15 минут, смыть) или лимонным соком (только для светлой плитки). После мытья поверхность нужно вытереть насухо.

Керамогранит моют водой с нейтральным средством или раствором соды (соду обязательно растворить, чтобы не поцарапать). Лимонный сок — только после теста на незаметном участке. Рельефный фартук чистят мягкой щеткой по углублениям без нажима. Абразивы и скребки запрещены.

Металлический фартук нельзя тереть металлом, хлором или порошками. Для нержавейки и алюминия подойдет паста из соды и воды, нанесенная по направлению шлифовки. Состав нужно полностью смыть и вытереть насухо.