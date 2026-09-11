Ura.ru: дегтярное мыло очищает кожу, но не лечит акне и перхоть

Дегтярное мыло может очищать кожу и уменьшать воспаления, но не заменяет лечение кожных болезней и не помогает избавиться от блох, сообщает Ura.ru .

Главный компонент дегтярного мыла — березовый деготь. Он придает средству запах, цвет и антибактериальные свойства. Роскачество допускает, что такое мыло может быть полезно при акне или псориазе, однако лечить заболевания кожи должен врач.

Средство можно использовать для лица, если это разрешает производитель и кожа не раздражается. Мыло уменьшает выработку кожного сала и воспаления, но для ежедневного умывания подходит не всем. При угревой сыпи стоит обратиться к специалисту.

Мыть дегтярным мылом волосы вместо шампуня не рекомендуется: оно может пересушить кожу головы и волосы. Средство также не считается лекарством от перхоти, особенно если шелушение сопровождают зуд и покраснение.

Мыло способно смыть отдельных блох, но не уничтожает их яйца, личинки и куколки. Для борьбы с насекомыми Роспотребнадзор советует обработать животных ветеринарными препаратами, пропылесосить жилье и постирать текстиль.

Дегтярное мыло не стоит применять при сухой и чувствительной коже, а также для интимной гигиены. При жжении, зуде, стянутости или покраснении средство необходимо смыть и больше не использовать.