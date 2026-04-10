URA.RU: черемша помогает снижать давление и укрепляет иммунитет

Черемша, известная также как медвежий лук или дикий чеснок, появляется весной одной из первых. В апреле и мае, когда организм особенно нуждается в витаминах, можно насладиться ее вкусом и пользой. Из черемши готовят разнообразные блюда: салаты, супы, соусы, начинки для пирогов, а также делают заготовки на зиму, сообщил сайт URA.RU .

В 100 граммах черемши содержится более 100% суточной нормы витамина С и около 80% витамина А. Она богата фитонцидами, которые подавляют рост бактерий и помогают организму бороться с инфекциями. Кроме того, черемша помогает снижать давление, укрепляет иммунитет, стимулирует пищеварение и улучшает состояние кожи и волос.

Из черемши можно приготовить множество вкусных и полезных блюд. Среди них — салат с черемшой, яйцом и сметаной: быстро готовится и не требует сложных ингредиентов. Весенний суп с картофелем и черемшой: легкий и ароматный суп, который готовится быстро. Мясные зразы с сыром и черемшой: оригинальные котлеты с начинкой. Паста из черемши (намазка): ароматная витаминная намазка для хлеба. Черемша — это не только вкусно, но и полезно. Не упустите возможность включить ее в свой рацион весной.