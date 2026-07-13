URA.RU: часто морошка встречается там, где низкорослые сосны соседствуют с влажной почвой

С приходом лета жители Свердловской области все чаще отправляются на поиски морошки — «царской ягоды», известной своим вкусом и полезными свойствами. Однако ее сбор требует усилий, что делает ягоду особенно ценной, написало URA.RU .

Морошка предпочитает особые условия: ее можно найти в заболоченных сосновых редколесьях, на верховых болотах, покрытых ковром из мха сфагнума, а также в зарослях багульника и черничника. Часто морошка встречается там, где низкорослые сосны соседствуют с влажной почвой.

Опытные собиратели делятся в соцсетях ориентирами, куда стоит отправиться за морошкой, и нередко эти места находятся недалеко от Екатеринбурга.