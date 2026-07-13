После окончания нерестовых запретов любители рыбалки готовятся провести на водоемах все лето. Опытные рыболовы Денис Уральский и Павел Левкович рассказали Ura.ru о прудах и водохранилищах Свердловской области, где всегда хороший клев.

Первое место в этом списке занимает Белоярское водохранилище, известное среди местных жителей как «Белка». По словам Левковича, оно привлекает разнообразием видов рыб и доступностью. В водоеме водятся лещ, судак, щука, окунь, плотва, ерш, линь, карп и налим. При удачном стечении обстоятельств можно поймать щуку весом до восьми килограммов.

Рефтинское водохранилище тоже пользуется популярностью у рыбаков. Со льда и с берега здесь можно поймать леща, подлещика, окуня, плотву и судака. Изюминкой водохранилища является редкий гость — канальный сомик, а иногда попадается и форель.

Волчихинское водохранилище, известное как «Волчиха», славится своим лещом и разнообразием видов рыб, включая язя, окуня, судака, щуку и налима. В 2012 году водоем был зарыблен белым амуром, карпом и толстолобиком.