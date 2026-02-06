Ura.ru: 7 февраля не стоит ругаться и лениться

Православные вспоминают 7 февраля святителя Григория Богослова — одного из самых почитаемых христианских мыслителей. Какие запреты существовали в этот день, сообщило Ura.ru .

Народ полагал, что произнесенные 7 февраля слова обладают особой силой, поэтому старались воздерживаться от конфликтов, ругани и негативных пожеланий другим людям.

Категорически запрещались обсуждение чужой личной жизни и распространение слухов. Верили, что тот, кто участвует в распространении сплетен, рискует попасть в неприятности.

Традиционно осуждались праздность и леность. Полагали, что проведенный впустую день привлечет материальные затруднения и жизненные неудобства.