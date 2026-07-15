Ura.ru: 16 июля не стоит назначать свадьбу или свидание

Маков день, или Стожары, отмечают 16 июля. В этот же день православная церковь чтит память мучеников Мокия и Марка, сообщило Ura.ru .

Согласно традициям, 16 июля не рекомендуется начинать новые дела, так как они могут закончиться неудачей. Не следует давать деньги взаймы — должник их не вернет, а также ссориться с родственниками, поскольку конфликт затянется надолго.

Нежелательно назначать свадьбы или свидания из-за риска быстрого охлаждения чувств. Пересаживать растения в эту дату тоже не стоит — они будут плохо приживаться. Отправляться в дорогу без крайней необходимости опасно, путь может привести к травмам.