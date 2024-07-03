Уральский Гидрометцентр: в Екатеринбурге в июне выпало рекордное количество осадков

В июне в Екатеринбурге синоптики зафиксировали рекордное количество осадков — до 128 миллиметров, что составило 177% месячной нормы. Об этом написал URA.RU со ссылкой на уральский Гидрометцентр.

«Дожди обходили стороной Гари, где осадков набралось меньше всего: 35 миллиметров, 51% месячной нормы», — говорится в сообщении метеослужбы.

Как уточнил RT, лидером по осадкам оказался Сысерть, здесь выпало 188 миллиметров.

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