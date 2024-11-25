Уральский Гидрометцентр сообщил о возвращении холодной погоды в Свердловскую область

К 28 ноября температура воздуха упадет до -6 градусов на территории Свердловской области. Похолодания вернуться под действием антициклона. Об этом рассказали Ura.ru представители Уральского Гидрометцентра.
В течение последней недели ноября синоптики прогнозируют незначительную облачность и ослабление ветра. На этом фоне ожидается выхолаживание приземного слоя воздуха. К концу недели ночная температура может достигнуть -11 градусов, днем столбики термометров поднимутся до -6 градусов.
Существенных осадков не будет, однако за сутки 25 ноября атмосферное давление в регионе увеличится на шесть миллиметров ртутного столба.
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