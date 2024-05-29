Упростить работодателям связь со службой занятости предложили в России

Минтруд предложил упростить российским работодателям связь со службой занятости. Сейчас компании обязаны передавать ей ряд сведений через сайт «Работа России». Если законопроект, разработанный в министерстве, примут, это можно будет делать через рекрутинговые сайты и другие ресурсы.

По действующему законодательству, работодатели должны размещать через «Работу России» сведения об имеющихся вакансиях, выполнении квоты для приема на работу граждан с инвалидностью, а также о ликвидации компании и закрытии ИП, сокращении штата, процедуре банкротства, введении режима неполного рабочего дня/недели или простоя и переводе сотрудников на дистанционную работу по инициативе работодателя в исключительных случаях, предусмотренных ТК РФ.

Предполагается, что нововведение сократит время HR-служб на дублирование информации на коммерческой и государственной платформе. Если законопроект примут, работодатели смогут передавать эти данные через сайты HeadHunter, SuperJob, «Работа.ру» и единую информсистему управления кадровым составом ФГИС ЕИСУКС. Полный перечень сайтов сформирует Роструд.