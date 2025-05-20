Упрдор сообщил об ограничениях на трех трассах в Нижегородской области

На трех федеральных трассах Нижегородской области временно изменились условия движения из-за ремонтных работ. Мероприятия продлятся с 19 до 25 мая, сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ФКУ «Упрдор Москва-Нижний Новгород».
По данным организации, ограничения введены на дорогах М-7, Р-177 и Р-158. Так, на участках М-7 «Волга» с 473-го по 490-й километр в Кстовском и Лысковском округах, а также с 524-го по 568-й километр в городском округе Воротынский сузили проезжую часть из-за обустройства дорожной инфраструктуры.
На 115-м километре федеральной трассы Р-177 «Поветлужье» идет ремонт моста через реку Люнда около деревни Боковая в Семеновском округе. Здесь строят временную дорогу для проезда на период ремонта переправы. На этом отрезке возможно введение реверса и перекрытия дороги до 30 минут.
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