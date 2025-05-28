Упрдор сообщил об ограничении движения на КАД Петербурга с 29 мая по 5 июня

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» заявило о закрытии двух полос на внешней стороне Кольцевой автомобильной дороги Петербурга с 29 мая по 5 июня 2025 года. Об этом сообщил « Питер ТВ ».

Речь идет об участке, ограниченном выездами на трассу Санкт-Петербург — Матокса и проспект Культуры. Ограничение связано с проведением ремонтных работ по устранению деформаций дорожного полотна. Будут закрыты третья и четвертая полосы, движение останется открытым по двум левым полосам, где временно снизят разрешенную скорость до 50 километров в час.

Ремонтные мероприятия пройдут на отрезке внешней стороны КАД протяженностью от 32-го до 30-го километра. График работ может быть адаптирован в зависимости от метеорологических условий, добавило СМИ.