Упрдор «Южный Урал» анонсировал ремонт Омского моста в Кургане

В Кургане собираются провести ремонтные работы на Омском мосту, который пересекает реку Тобол. Объект включен в план на 2025–2027 годы, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Упрдор «Южный Урал».

По данным организации, реставрация пройдет на 274-м километре федеральной трассы «Иртыш». Протяженность участка — 517,24 погонного метра.

В рамках ремонта будет выполнена полная замена мостового полотна и гидроизоляции, восстановлено укрепление русла и насыпи подходов, а также водоотвода. Кроме того, состоятся работы по восстановлению защитного слоя железобетонных конструкций пролетных строений и опор.