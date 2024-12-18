Управляющий вице-президент Российского книжного союза Палько счел экономию на охране причиной краж книг из магазинов

Палько заметил, что книжные магазины вынуждены экономить на всем, включая охрану, из-за конкуренции с маркетплейсами. Это приводит к тому, что книги пропадают.

«Столкнувшись с проблемой маркетплейсов, книжные магазины максимально стараются уменьшить свои затраты. У них аренда, содержание сотрудников, безопасность и другие издержки, которые отражаются на цене», — обратил внимание собеседник информагентства.

Он выразил сожаление, что минимизация затрат зачастую приводит к пропаже книг. По его мнению, будет страшно, если люди вернутся к практике торговли книгами на прилавках.