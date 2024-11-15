Управляющий партнер «Живой Комплекс LES» Дедков: в следующем году можно рассчитывать на нормализацию рынка недвижимости

Управляющий партнер «Живой Комплекс LES» Олег Дедков в разговоре с «ФедералПресс» рассказал, что ждать россиянам от рынка недвижимости в 2025 году.

По словам эксперта, несмотря на рост ипотечных ставок, спрос на недвижимость в стране по-прежнему остается высоким. Он считает, что в следующем году можно будет рассчитывать на нормализацию рынка и на снижение эффекта «тюльпанной лихорадки».

«Уменьшение спроса приведет к снижению темпа вывода новых проектов на рынок и усилению соревнования за оставшихся покупателей», — сказал Дедков.

Эксперт добавил, что проблемы у крупных девелоперов могут привести к переделу рынка в пользу более энергичных игроков. Они, в свою очередь, привнесут в девелопмент свежие идеи и форматы.