Управляющий CORNERSTONE Быханов: январские каникулы негативно влияют на бизнес

Эксперт отметил, что в январе около 80% топ-менеджеров уходят в отпуск, зачастую до 25 числа, что приводит к отсутствию важных решений в компаниях на протяжении всего месяца. Это может стать причиной задержки в приеме на работу кандидатов, ожидавших трудоустройства еще до конца декабря, что негативно влияет как на самих соискателей, так и на бизнес в целом.

Быханов акцентировал внимание на том, что потеря почти целого рабочего месяца снижает эффективность компаний и демонстрирует их зависимость от человеческого фактора. Несмотря на внедрение современных технологий и IT-решений, многие процессы остаются «ручными»: пока руководитель не вернется из отпуска, работа в офисе фактически останавливается.