Управление благоустройства Администрации Богородского городского округа Московской области допускает нарушения

Согласно доводам жалобы, Управление благоустройства неправомерно отказало заявителю в допуске к участию в открытом конкурсе, а протокол рассмотрения заявок не соответствовал требованиям законодательства.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, и признала жалобу обоснованной.

Управлению благоустройства выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.

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