Уполномоченный по правам человека Лантратова предложила лицензировать частные дома престарелых

Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила Life.ru , что более 1400 негосударственных организаций в России работают с пожилыми людьми и инвалидами вне региональных реестров поставщиков социальных услуг.

По мнению Лантратовой, для стационарных учреждений, где человек круглосуточно зависит от персонала, необходимо ввести лицензирование. Омбудсмен подчеркнула, что ситуации, когда у взрослого человека отбирают телефон, не дают уйти или применяют к нему силу, нельзя оправдывать «реабилитацией».