Университеты Петербурга начали готовиться к 80-летию Победы

Городские вузы Северной столицы начали подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил « Санкт-Петербург.ру ».

Научное сообщество города активно включилось в организацию тематических конференций и образовательных мероприятий. Первые научные встречи уже прошли в двух крупных университетах. Студенты и школьники приняли участие в проектах, приуроченных к юбилею Победы.

Так, в СПбГЭУ состоялась конференция «80 лет памяти: Дорога Победы через поколения». Там обсудили судьбы участников войны и работу разведки в военные годы. РГПУ им. Герцена организовал мероприятие о значении музыки в годы войны, добавил «Петроград».