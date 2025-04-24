Университеты Петербурга начали готовиться к 80-летию Победы

Городские вузы Северной столицы начали подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил «Санкт-Петербург.ру».
Научное сообщество города активно включилось в организацию тематических конференций и образовательных мероприятий. Первые научные встречи уже прошли в двух крупных университетах. Студенты и школьники приняли участие в проектах, приуроченных к юбилею Победы.
Так, в СПбГЭУ состоялась конференция «80 лет памяти: Дорога Победы через поколения». Там обсудили судьбы участников войны и работу разведки в военные годы. РГПУ им. Герцена организовал мероприятие о значении музыки в годы войны, добавил «Петроград».
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