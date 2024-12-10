Университет в Остраве: мужчины завидуют способности женщин использовать красоту в своих целях

Ученые из Университета в Остраве (Чехия) провели опрос и выяснили, какие качества противоположного пола вызывают у людей зависть. Результаты исследования опубликовал сайт Uznay.ru .

По данным специалистов, мужчины завидуют способности некоторых женщин использовать красоту и обаяние для достижения личных целей, а также влияния на окружающих. Указанные респонденты также отметили, что женщин реже осуждают за проявление эмоций.

А вот представительницы прекрасного пола сообщили, что хотели бы иметь такую же высокую зарплату, как у мужчин. Кроме того, участницы заявили о зависти к меньшим требованиям касательно внешнего вида у мужчин, добавил сайт KP.RU.