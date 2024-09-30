Университет Лобачевского напомнил о риске заразиться бешенством от животных
Пресс-секретарь Университета Лобачевского Алексей Никонов предупредил жителей Нижегородской области о риске заразиться бешенством от животных. Об этом сообщил сайт «Время Н».
Специалист напомнил, что инфекция передается при попадании слюны больного зверя на поврежденную кожу человека. Так, опасность возрастает при укусе.
По словам Никонова, животные с бешенством могут выглядеть вялыми и апатичными. В некоторых случаях они проявляют агрессию.
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