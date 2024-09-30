Университет Лобачевского напомнил о риске заразиться бешенством от животных

Пресс-секретарь Университета Лобачевского Алексей Никонов предупредил жителей Нижегородской области о риске заразиться бешенством от животных. Об этом сообщил сайт « Время Н» .

Специалист напомнил, что инфекция передается при попадании слюны больного зверя на поврежденную кожу человека. Так, опасность возрастает при укусе.

По словам Никонова, животные с бешенством могут выглядеть вялыми и апатичными. В некоторых случаях они проявляют агрессию.