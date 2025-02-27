Университет Эмори: спонтанные мысли делятся на «свободные» и «застрявшие»

Исследователи из Университета Эмори (США) определили ключевые подтипы спонтанных мыслей, играющих важную роль в процессе принятия решений, когнитивной деятельности и психическом благополучии. Об этом сообщил телеканал « Питер ТВ ».

По данным экспертов, непроизвольные мысли делятся две категории: «свободные» (подвижные и гибкие) и «застрявшие» (повторяющиеся, жесткие и навязчивые). Для анализа мыслительного процесса участников эксперимента применялись методики свободных ассоциаций и алгоритмы машинного обучения, позволяющие проследить цепочки слов и установить их связь с эмоциональным фоном.

Результаты работы могут найти применение в диагностике и терапии психических нарушений, а также способствовать углубленному изучению бессознательных процессов и их воздействия на личность и здоровье, добавил телеканал «Санкт-Петербург».