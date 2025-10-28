Уникальную церковь XVIII века восстановят в Тобольске

Работы по восстановлению Крестовоздвиженской церкви начались в Тобольске в Тюменской области. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на Тelegram-канал городского комитета культурного наследия.

По опубликованным данным, в здании в ближайшее время проведут комплекс мероприятий для предотвращения дальнейшего разрушения.

«Главная задача — усилить элементы здания и остановить разрушение», — цитирует представителей комитета сайт RT.

Закладка церкви произошла в 1754 году на месте сгоревшего деревянного храма.