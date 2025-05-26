«Умскул»: школьники назвали ЕГЭ по русскому самым сложным экзаменом

Эксперты онлайн-платформы «Умскул» выяснили, какой экзамен в программах ОГЭ и ЕГЭ российские школьники считают самым сложным и страшным. Результаты исследования опубликовала « Газета.ru ».

Так, экзамен по русскому языку вызывает страх у 27% девятиклассников и у каждого пятого ученика 11-го класса. На втором месте по пугающей силе оказалась математика, которую боятся 25% девятиклассников и 17% выпускников. Замыкает тройку лидеров обществознание: трудности при подготовке к нему возникают у 10% девятиклассников и 15% 11-классников.

А вот обществознание является одним из самых популярных предметов по выбору. Например, в этом году ОГЭ по обществознанию планируют сдавать 44% респондентов, а ЕГЭ — 38%, добавил сайт KP.RU.