Умерла журналистка The Bell Ирина Панкратова

Петербургская журналистка Ирина Панкратова умерла в 38 лет

Журналистка The Bell* Ирина Панкратова умерла после тяжелой болезни в 38 лет. Об этом сообщила в Facebook** основательница издания Елизавета Осетинская***.

«Сейчас трудно подобрать слова, чтобы говорить об Ире. Она была и смелой, и талантливой, и боевой, и красивой», — написала Осетинская***.

Основательница издания уточнила, что журналистка несколько месяцев отважно боролась с очень тяжелым заболеванием.

Панкратова — выпускница факультета журналистики СПбГУ. Она работала в издании «Деловой Петербург» и журнале РБК. В The Bell* заняла должность ведущего журналиста-расследователя. Была лауреатом главной журналистской премии Санкт-Петербурга «Золотое перо».

*Внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов.

**Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.

***Внесена Минюстом в реестр иноагентов.