Умерла журналистка The Bell Ирина Панкратова
Петербургская журналистка Ирина Панкратова умерла в 38 лет
Журналистка The Bell* Ирина Панкратова умерла после тяжелой болезни в 38 лет. Об этом сообщила в Facebook** основательница издания Елизавета Осетинская***.
«Сейчас трудно подобрать слова, чтобы говорить об Ире. Она была и смелой, и талантливой, и боевой, и красивой», — написала Осетинская***.
Основательница издания уточнила, что журналистка несколько месяцев отважно боролась с очень тяжелым заболеванием.
Панкратова — выпускница факультета журналистики СПбГУ. Она работала в издании «Деловой Петербург» и журнале РБК. В The Bell* заняла должность ведущего журналиста-расследователя. Была лауреатом главной журналистской премии Санкт-Петербурга «Золотое перо».
*Внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов.
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***Внесена Минюстом в реестр иноагентов.