Умерла одна из первых ведущих программы «Время»

Первый канал: в возрасте 86 лет умерла телеведущая Аза Лихитченко

Скончалась диктор Центрального телевидения, одна из первых телеведущих программы «Время» Аза Лихитченко. Об этом сообщил Первый канал .

Лихитченко признавалась, что пережила тяжелое голодное детство. Она хотела стать актрисой и пришла на кастинг из любопытства. Будущую звезду приняли.

Она работала на телевидении до 1993 года: сначала — диктором Центрального телевидения Гостелерадио СССР, затем — телеведущей программы «Время».

Некоторое время Лихитченко выступала на сцене Севастопольского русского драматического театра. В ее фильмографии — картина «В начале века», фильмы-спектакли «Интервью у весны», «Вера», «Вы умеете играть на пианино?» и другие.

Знаменитая телеведущая умерла в возрасте 86 лет. В 2023 году перенесла инфаркт. Дочь Лихитченко Екатерина подтвердила, что она лежала в реанимации.