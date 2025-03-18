Умерла народная артистка России Нина Токуренова

В понедельник, 17 марта, не стало Нины Токуреновой — народной артистки России, сценариста и режиссера. Об этом газете «Буряад Унэн» рассказала ее коллега Лариса Егорова.

Актриса посвятила свою жизнь развитию бурятского театра драмы, став одной из самых узнаваемых актрис Бурятии.

Токуренова появилась на свет в 1946 году. В 1966 году она получила диплом режиссера в Восточно-Сибирском институте культуры в Улан-Удэ.

В 1967 году она стала частью актерской труппы Бурятского театра драмы имени Хоца Намсараева. На этой сцене Токуренова создала более ста образов в спектаклях, таких как «Плаха» по произведению Чингиза Айтматова, «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова, «Исповедь идиота» по мотивам произведения Рюноскэ Акутагавы и многих других.

«Многие годы Нина Гармаевна руководила гастрольными группами, была завлитом, писала сценарии для мероприятий. Её имя навсегда вписано в историю нашего театра», — сказала Егорова.

Всю свою жизнь Нина Гармаевна посвятила развитию бурятского театра драмы. Коллеги ласково называли «бурятской японочкой».

Одной из самых значимых ролей в ее карьере стала роль в спектакле «Будамшуу» Цыденжапа Шагжина. За нее Токуренова была удостоена звания лауреата Государственной премии Бурятии.