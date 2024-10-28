Умерла мать Егора Гайдара

Мать бывшего премьер-министра Егора Гайдара Ариадна Бажова умерла в Москве на сотом году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе фонда Гайдара.
«Она ушла в ясном уме и полной памяти, продолжая пополнять свою книгу воспоминаний. Мы никогда ее не забудем. Наши глубокие соболезнования родным и близким Ариадны Павловны», — написали там.
По информации «Московского комсомольца», накануне Бажова упала дома и сломала шейку бедра. Ей сделали обезболивающий укол, она уснула, а на следующее утро сиделка нашла 99-летнюю женщину мертвой.
Она была дочерью писателя Павла Бажова и вдовой журналиста и писателя Тимура Гайдара.
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