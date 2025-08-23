Умерла Анастасия Вербицкая

Педагог ГИТИСа, выдающийся специалист по сценическому движению и фехтованию, заслуженный работник искусств России Анастасия Вербицкая ушла из жизни в возрасте 95 лет. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

«Сегодня на 96-м году жизни умерла Анастасия Всеволодовна Вербицкая — выдающийся педагог ГИТИСа, один из крупнейших в мире специалистов по сценическому движению и фехтованию, заслуженный работник искусств России», — написали в Telegram-канале ГИТИСа.

Почти 40 лет она преподавала сценическое движение и фехтование. Ее ученики всегда с теплотой вспоминали ее уроки.

«Анастасия Всеволодовна — большой профессионал своего дела. Она занималась одной профессией всю свою жизнь, преподавала студентам. Огромное количество людей ее помнят, чтят и любят. Будучи очень чутким и тонким человеком, Анастасия Всеволодовна относилась с большим вниманием к каждому студенту», — подчеркнули в пресс-службе.

Как подчеркнули в вузе, она была глубоким, добрым и остроумным человеком, который всей душой любил своих учеников.

Ее имя навсегда останется в истории великой ГИТИСовской школы как имя талантливого, свободного и преданного своему делу педагога. Ученики продолжают ее дело, и память о ней живет вечно.

В понедельник в Траурном зале-1 НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского состоится прощание с педагогом, сообщило РИА «Новости». После этого Вербицкую кремируют.