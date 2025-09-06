Умерла адвокат по делу ЮКОСа Елена Липцер

Скончалась Елена Липцер, правозащитница, известная по делу ЮКОСа, и мать адвоката Алексея Липцера, который представлял интересы оппозиционера Алексея Навального в суде. Жена Алексея Липцера Людмила сообщила РБК , что Елена скончалась вечером 5 сентября после продолжительной болезни.

Информацию о смерти Елены Липцер РБК подтвердил директор коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский.

Елена Липцер — дочь известного правозащитника Льва Пономарева*, признанного Минюстом иноагентом. Она окончила Московский институт стали и сплавов (НИТУ МИСиС) и Московский институт экономики, менеджмента и права. В 1997 году Елена начала свою юридическую карьеру, а в 2001 году стала адвокатом. Она работала в Конституционном суде, представляя интересы различных заявителей, включая инвалидов-чернобыльцев.

В 2003 году Липцер начала защищать экс-главу «Менатепа» Платона Лебедева по делу ЮКОСа. В 2005-м их вместе с основателем компании Михаилом Ходорковским* приговорили к девяти годам колонии. Обвинение включало уклонение от налогов, хищение, подделку документов и растрату в крупном размере. Позже сроки сократили, но добавили новые обвинения. Ходорковского помиловали в 2013-м, после чего он уехал из России. Лебедев вышел на свободу в январе 2014-го.

* Физические лица, выполняющие функции иноагентов.