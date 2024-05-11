Умер заслуженный архитектор России Юрий Земцов | 360°

Общество 11 мая 2024, 22:37 Умер заслуженный архитектор России Юрий Земцов РИА «Новости»

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Профессор кафедры архитектуры Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина, заслуженный архитектор РФ Юрий Земцов скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщила пресс-служба академии.

«Ушел из жизни профессор кафедры архитектуры Юрий Исаевич Земцов», — говорится в сообщении.

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Он скончался после долгой тяжелой болезни, как сообщили «Фонтанке» в вузе.

Ректор академии Семен Михайловский назвал его «одним из самых авторитетных российских архитекторов», отметив, что у Земцова был «безусловный авторитет в среде». С его смертью они потеряли не только очень интеллигентного и достойного человека, но и замечательного профессора и профессионала.

Юрий Исаевич родился в 1938 году в Ленинграде. Он окончил архитектурный факультет Ленинградского инженерно-строительного института в 1962 году. С 1994 года Земцов являлся гендиректором Архитектурного бюро «Земцов, Кондиайн и партнеры».

В числе его проектов, в частности, Новая сцена Александринского театра, гостиница «Коринтия Невский Палас» и реконструкция Владимирской площади.