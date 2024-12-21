Умер возглавивший Чувашский драмтеатр народный артист СССР Валерий Яковлев

Народный артист СССР и бессменный художественный руководитель Чувашского государственного академического драматического театра Валерий Яковлев умер в 85 лет. Об этом сообщила пресс-служба учреждения культуры.

В театре отметили, что вклад художественного руководителя в развитие культуры республики не поддается оценке.

«Он был выдающимся мастером сцены, режиссером, художником-постановщиком и талантливым актером, а также мудрым педагогом. На его счету сотни постановок, он воспитал не одно поколение артистов и театральных деятелей, отдавая себя любимому делу более 60 лет», — указали в пресс-службе.

К соболезнованиям присоединился глава Чувашии Олег Николаев. Он подчеркнул, что ушедший из жизни Яковлев стал настоящим отцом для республиканского театра, который создавал атмосферу и вдохновлял актеров для рождения настоящих шедевров.

«Его талант, энергия и безграничная преданность театру оставили неизгладимый след в сердцах всех, кто имел счастье работать с ним и быть его зрителем», — написал глава региона в Telegram-канале.

Траурная церемония и прощание с Валерием Яковлевым пройдут в понедельник, 23 декабря сцене Чувашского государственного академического драматического театра.