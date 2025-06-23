Умер трубач группы «АукцЫон» Юрий Парфенов

Джазовый музыкант, трубач группы «АукцЫон» Юрий Парфенов умер в Подмосковье на 80-м году жизни. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По его данным, музыкант последние несколько лет страдал от онкологического заболевания.

Парфенов играл на духовых инструментах и писал музыку. Много лет отдал оркестру под управлением Олега Лундстрема, в «АукцЫоне» играл с 2011 года.

В начале июня в Санкт-Петербурге ушел из жизни журналист, музыкант, поэт, сооснователь группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий, более известный под прозвищем Джордж. По данным СМИ, Гуницкий тоже много лет боролся с онкологическим заболеванием.