Умер телеведущий Владимир Семенов

Телеведущий и журналист Владимир Семенов умер в 74 года

Фото: Freepik

Журналист и телеведущий Владимир Семенов умер на 75-м году жизни. Об этом сообщил ГТРК «Вятка».

«Коллектив телерадиокомпании выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Георгиевича», — написала пресс-служба организации.

Причина смерти журналиста, а также дата и место похорон не уточняются.

Владимир Семенов проработал на телевидении более 20 лет. Он вел дискуссионный клуб «В поисках истины», еженедельную программу «Неделя», репортажи на экономические и политические темы. Кроме того, журналист написал сценарии к документальным фильмам «Денис Плетнев. Второе рождение» и «Война под флагом мира». Он также был автором и ведущим цикла программ «Вопрос губернатору».

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