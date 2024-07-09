Умер телеведущий Владимир Семенов
Телеведущий и журналист Владимир Семенов умер в 74 года
Журналист и телеведущий Владимир Семенов умер на 75-м году жизни. Об этом сообщил ГТРК «Вятка».
«Коллектив телерадиокомпании выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Георгиевича», — написала пресс-служба организации.
Причина смерти журналиста, а также дата и место похорон не уточняются.
Владимир Семенов проработал на телевидении более 20 лет. Он вел дискуссионный клуб «В поисках истины», еженедельную программу «Неделя», репортажи на экономические и политические темы. Кроме того, журналист написал сценарии к документальным фильмам «Денис Плетнев. Второе рождение» и «Война под флагом мира». Он также был автором и ведущим цикла программ «Вопрос губернатору».