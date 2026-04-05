Умер создатель «Циркона» Александр Леонов

Герой Труда России, создатель гиперзвуковой ракеты «Циркон» Александр Леонов ушел из жизни. Об этом сообщил источник ТАСС .

«Леонов скончался», — заявил собеседник агентства.

Причины смерти не уточнялись.

Леонов был генеральным директором и конструктором НПО машиностроения. Он родился 26 февраля 1952 года в Моршанске Тамбовской области. В 1975-м окончил МАИ имени Орджоникидзе по специальности «Летательные аппараты».

На НПО машиностроения работал с 1975 года, прошел путь от инженера-конструктора до руководителя предприятия. Доктор технических наук, профессор, завкафедрой МГТУ имени Н. Э. Баумана. Был разработчиком, испытателем и организатором работ в области создания космических систем и ракетных комплексов.