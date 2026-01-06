Умер режиссер фильмов «Человек из Лондона» и «Проклятие» Бела Тарр

Венгерский режиссер и сценарист Бела Тарр, лауреат Берлинского кинофестиваля, скончался. Об этом сообщил портал Barron’s .

Причины его кончины не уточняются.

«Венгерский кинорежиссер Бела Тарр, снявший в 1994 году семичасовую эпопею „Сатантанго“ о крахе коммунизма в Восточной Европе, скончался во вторник в возрасте 70 лет», — указано в сообщении.

Бела Тарр родился 21 июля 1955 года в Пече, Венгрия. Он прославился своими мрачными черно-белыми фильмами, часто основанными на длинных непрерывных планах. Среди его известных работ — «Проклятие», «Осенний альманах», «Гармонии Веркмейстера» и «Человек из Лондона».

Главная работа Тарра — фильм «Сатанинское танго» (1994). Это семичасовая эпопея, которая экранизирует одноименный роман Ласло Краснахоркаи. Режиссер работал с писателем более двух десятилетий. Средние планы в фильме длятся 145,7 секунд. Есть и один из самых длинных планов в истории кино — 10 минут 14 секунд.