Умер предприниматель Александр Смоленский

Известный бизнесмен Александр Смоленский скончался в возрасте 70 лет. Об этом сообщил «Коммерсант» .

Причину кончины предпринимателя не уточнили.

В 1989 году Смоленский создал и возглавил коммерческий банк «Столичный». В 1994 году кредитную организацию переименовали в Столичный банк сбережений (СБС), а спустя два года — в «СБС-Агро».

Смоленский родился 6 июля 1954 года. Окончил Джамбульский геолого-технологический институт по специальности «Экономика». С период с 1995 по 1999 год был членом комиссии по государственным наградам при президенте России. В 2003 году продал предпринимателю Владимиру Потанину холдинг «ОВК», а затем сообщил об уходе от дел.

Также в 1995 году Смоленский входил в совет директоров компании «Общественное российское телевидение».

