Умер посол России в Алжире Валерьян Шуваев

Посол России в Алжире Валерьян Шуваев умер на 70-м году жизни

В столице Алжира в возрасте 69 лет скоропостижно скончался посол России в стране Валерьян Шуваев. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

«Валерьян Владимирович проявил себя как блестящий профессионал, эрудит и великолепный дипломат-арабист, оставаясь при этом замечательным и скромным человеком, настоящим товарищем, другом и наставником», — указали в некрологе ведомства.

Шуваев родился в 1955 году, окончил МГИМО и всю жизнь посвятил дипломатической службе, пройдя путь от дежурного референта посольства СССР в Ливане до чрезвычайного и полномочного посла.

В Алжире работал с мая 2022 года, а до этого возглавлял российские дипмиссии в Марокко, Ираке и Ливии.