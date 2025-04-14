Умер последний ветеран Великой Отечественной войны, живший в Ингушетии

Последний ветеран ВОВ в Ингушетии Магомед Медаров умер на 101-м году жизни

Последний ветеран Великой Отечественной войны в Ингушетии Магомед Медаров умер на 101-м году жизни. Об этом сообщил в Telegram-канале республики глава Махмуд-Али Калиматов.

«На его примере будут воспитываться в духе патриотизма последующие поколения молодежи», — написал он.

Калиматов заявил, что Медаров прожил трудную, но достойную жизнь, и выразил соболезнования его родным и близким на русском и ингушском языках.

Миннац республики в октябре прошлого года, поздравляя ветерана со столетним юбилеем, рассказывал, что он в годы войны служил пехотинцем, участвовал в битве за Москву, где получил два ранения. Позднее Медаров помогал организовывать партизанское движение в Белоруссии, где вместе с подчиненными уничтожил сотни немцев.

Ко Дню Победы в Ингушетии планировали организовать его встречу с ветеранами специальной военной операции, выходцами из республики, однако этим планам уже не суждено сбыться.