Умер писатель Николай Кротов

Писатель и общественный деятель Николай Кротов скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщил президент Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров .

«С глубоким прискорбием сообщаю, что 27 апреля 2026 года скоропостижно скончался Николай Иванович Кротов», — отметил он.

Кротов участвовал в создании Российско‑американского университета (РАУ), занимал пост директором Института массовых политических движений и гендиректора АНО «Экономическая летопись», а также работал в Музее Финансового университета при правительстве.

Эскиндаров назвал его талантливым историком и выразил соболезнования близким покойного.

Кротов писал публицистические и мемуарные произведения, в том числе собирал свидетельства очевидцев. Из-под его пера вышли почти 100 книг, самой знаменитой из которых стала «Экономическая летопись России».