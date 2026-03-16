Умер основатель киностудии «Луч» Николай Гаро

Член Союза кинематографистов России, кинопродюсер Николай Гаро ушел из жизни. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Николай Михайлович родился 3 декабря 1937 года. Его профессиональный путь начался еще в 1962 году на легендарной киностудии „Мосфильм“», — напомнили в пресс-службе.

В 1978 году продюсер окончил экономический факультет ВГИК, он работал с плеядой выдающихся режиссеров, таких как Георгий Данелия, Борис (Бер) Волчек и Иван Дыховичный.

В 1995-м Гаро основал собственную киностудию «Луч». Под его руководством она приняла участие в создании знаковых картин. Речь идет о проектах «Аляска Кид», «Курочка Ряба», «Привет, дуралеи!», «Дети понедельника», «Тихие омуты» и «Старые клячи».

«Профессионализм, преданность делу, умение находить общий язык с творческими людьми и воплощать самые смелые замыслы в реальность — эти качества всегда выделяли Николая Михайловича среди коллег», — добавили в Союзе кинематографистов.

Там подчеркнули, что память о Гаро сохранится не только в фильмах, но и в сердцах его коллег и близких. Союз кинематографистов выразил глубокие соболезнования родным и всем, кто ценит творчество продюсера.