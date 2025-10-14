Умер олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Александр Дитятин

В возрасте 68 лет скончался выдающийся советский гимнаст трехкратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира Александр Дитятин. Об этом 14 октября сообщили на сайте Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена.

«Александр Николаевич — гордость нашего вуза и всей страны. Он был не только талантливым спортсменом, но и прекрасным наставником, который щедро делился своими знаниями и опытом со студентами», — говорится в публикации.

Его преданность, профессионализм и человеческие качества завоевали уважение и любовь коллег и учеников.

Дитятин родился 7 августа 1957 года в Ленинграде. Он трехкратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира. Гимнаст завоевал медали во всех видах программы на Олимпиаде 1980 года в Москве, что было занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

После завершения спортивной карьеры Дитятин стал тренером и педагогом. Получив диплом Государственного института физической культуры им. П. Ф. Лесгафта, в 2002 году он возглавил кафедру гимнастики в РГПУ им. А. И. Герцена. Его заслуги были отмечены орденами Ленина и «Знак почета», а в 2004 году он был введен в Международный зал гимнастической славы.

Дитятин получил ордена «Знак почета» (1976), Ленина (1980) и Дружбы (2025). Ему также присвоены звания заслуженного мастера спорта СССР (1979) и заслуженного работника физической культуры РФ (2014).