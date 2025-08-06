Умер народный артист России Владимир Сафронов

На 85-м году жизни скончался народный артист России Владимир Сафронов. Об этом сообщила пресс-служба Малого театра.

«В Малый театр пришла печальная новость — вчера, 5 августа, не стало народного артиста России Владимира Алексеевича Сафронова. Большого мастера, уникального педагога!» — отметили в пресс-службе.

Владимир Алексеевич окончил Щепкинское училище в 1962 году. В 1972-м он пришел в Малый театр уже опытным актером и сыграл около 60 ролей.

Особенно он выделялся в пьесах Островского и исторических постановках, которые всегда были визитной карточкой театра. Его образы были яркими и запоминающимися, а артистическое обаяние — харизмой.

«В Малом театре Владимира Алексеевича будет не хватать всем. Его жизнелюбия, звучания его красивого голоса, его выходов на сцену», — отметили коллеги.

Коллектив театра выразил глубочайшие соболезнования родным, близким и друзьям Владимира Алексеевича.

Сафронов также активно занимался преподавательской деятельностью. Он обучал актерскому мастерству в ВТУ имени М. С. Щепкина и заведовал кафедрой пластического воспитания.

Актер был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. А в 2006 году он получил звание народного артиста России.