Умер народный артист России Леонид Рудой

Народный артист России Леонид Рудой умер в возрасте 80 лет

Народный артист России Леонид Рудой скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры Вологодской области.

В ведомстве отметили, что артист был ярким явлением культурной жизни региона, представителем русской реалистической школы, самобытным и блистательным актером.

«Большую часть творческой биографии отдал Вологодскому драматическому театру, сыграл более сотни ролей», — добавили в министерстве.

В последние актерские годы Рудой не выходил на сцену в силу здоровья и возраста, но активно следил за жизнью театра.

«В памяти зрителей Рудой останется тонким психологом, мастером перевоплощения, которому под силу и комедийный, и драматический материал», — добавили в пресс-службе.

О времени прощания с артистом министерство сообщит дополнительно.