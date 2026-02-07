Умер музыковед Иосиф Райскин

Выдающийся музыковед и историк музыки Иосиф Райскин ушел из жизни на 91-м году жизни. Об этом сообщил Союз композиторов города в соцсети «ВКонтакте» .

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 7 февраля 2026 года на 91 году жизни скончался музыковед <… > Иосиф Генрихович Райскин», — указано в публикации.

Райскин — историк музыки, музыкальный критик и главный редактор газеты «Мариинский театр». Он также состоит в Союзе композиторов Санкт-Петербурга и был кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Иосиф Райскин получил образование в Ленинградском электротехническом институте, специализируясь на физике электронных приборов. С 1958 по 1965 год он работал в Центральном научно-исследовательском институте Военно-морского флота СССР, а затем, с 1965 по 1992 год, преподавал физику в горном институте.

В 1975 году он окончил теоретико-композиторский факультет Ленинградской консерватории, а в 1981 году — аспирантуру.