Умер музыкант и писатель Кинки Фридман

Американский музыкант и писатель Кинки Фридман умер на 80-м году жизни

BRIGANI-ART/HEINRICH via www.ima
Фото: BRIGANI-ART/HEINRICH via www.ima/Global Look Press

Не стало американского музыканта и писателя Кинки Фридмана. Он скончался от болезни Паркинсона в возрасте 79 лет, сообщили журналисты The Guardian.

По данным издания, в соцсетях Фридмана разместили пост, в котором сказано, что в последние годы музыканту пришлось пережить много боли и потерь. Несмотря на это, артист сохранял до последнего боевой дух.

«Кинки будет жить, пока читают его книги и поют его песни», — написали авторы публикации.

Кинки Фридман родился 31 октября 1944 года в Чикаго в русско-еврейской семье. В раннем возрасте заинтересовался поп-музыкой и шахматами. В семь лет он оказался одним из 50 местных игроков, которых позвали сразиться с американским гроссмейстером Сэмюэлем Решевски в Хьюстоне.

Фридман был близким другом певца Боба Дилана и написал несколько детективных романов. Американский кантри-исполнитель также получил известность как «еврейский ковбой» после своей песни «Мой губернатор — еврейский ковбой». Это был намек на его попытку в 2006 году баллотироваться на пост губернатора Техаса. За него проголосовали около 13% избирателей.

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